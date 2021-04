Temptation Island: attentato all’Enardu, trovato il colpevole (Di sabato 10 aprile 2021) Serena Enardu è una delle ex concorrenti di Temptation Island; dopo la sua partecipazione al relity delle coppie con Pago, cantante pop, la donna ha iniziato ad avere un ottimo seguito su Instagram. Dopo la popolarità è arrivato anche un evento traumatico che l’ha coinvolta per ben due volte ma, per fortuna, dopo diversi mesi è arrivata una notizia che la sarda aspettava da tempo. Serena Enardu è un’ex concorrente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021) Serena Enardu è una delle ex concorrenti di; dopo la sua partecipazione al relity delle coppie con Pago, cantante pop, la donna ha iniziato ad avere un ottimo seguito su Instagram. Dopo la popolarità è arrivato anche un evento traumatico che l’ha coinvolta per ben due volte ma, per fortuna, dopo diversi mesi è arrivata una notizia che la sarda aspettava da tempo. Serena Enardu è un’ex concorrente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Altro che Valeria Marini, a Supervivientes Gianmarco Onestini avrebbe un flirt con un'altra naufraga Per amore è andata a vivere con lui in Marocco e la coppia ha poi partecipato a La Islas de Las Tentaciones (il nostro Temptation Island, che viene girato in Repubblica Dominicana). Lì, tuttavia la ...

Valeria Marini a Supervivientes fa già parlare di sè: flirt con un naufrago? Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi, Temptation Island: ha sperimentato numerose esperienze, anche per più volte, risultando sempre amatissima dai telespettatori. Ora è tempo di conquistare il ...

Temptation Island, Antonio Martello: dedica speciale alla sua bimba Antonio Martello in queste ore ha condiviso con i suoi tanti followers dei teneri scatti di sua figlia accompagnati da una dolcissima didascalia.

