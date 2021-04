Polizia | Carfagna | “Coraggio | determinazione ed empatia sono un dono”

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Auguri alladi Stato per i 169 anni dalla fondazione. ?Il, lae l’delle nostre poliziotte e dei nostri poliziotti è un, da festeggiare ogni giorno”. Così sulla sua pagina Facebook la ministra per il sud, Mara(foto), che accompagna il post con l’hashtag #EsserciSempre. L'articolo L'Opinionista.

... contrario alle chiusure - è sfociata in tafferugli, con cariche della, lanci di fumogeni, due poliziotti feriti leggermente (a cui ha espresso solidarietà il ministro Mara) e sette ...... due maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati dallapostale di Genova. Il gruppo, ... iniziativa promossa dal ministro Mara. 'Abbiamo imparato che tante risorse non portano ...Alta tensione davanti a Montecitorio tra polizia e ristoratori esasperati, 7 persone identificate. Lo chef Vissani: "Sottovalutata la disperazione". Proteste in tutta Italia, da Milano alla Campania ...al vaglio della Polizia la posizione di 7 persone che sono state identificate a margine dei disordini che si sono verificati in Piazza Montecitorio ...