Palermo zona rossa, qui bar Massaro: i dubbi di un imprenditore e l’angoscia dei dipendenti (Di sabato 10 aprile 2021) Condividi di Francesco Massaro Il 31 marzo sono scaduti i contratti di Michele, Manuel, Marika e Patrizia. Intuendo come sarebbe finita non li ho rinnovati. Li ho chiamati e gliel’ho detto. Ci sono rimasti male ma capiscono. Gli altri lavorano male. Male nel senso che non sono tranquilli, non sanno cosa li aspetta, come me. il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 10 aprile 2021) Condividi di FrancescoIl 31 marzo sono scaduti i contratti di Michele, Manuel, Marika e Patrizia. Intuendo come sarebbe finita non li ho rinnovati. Li ho chiamati e gliel’ho detto. Ci sono rimasti male ma capiscono. Gli altri lavorano male. Male nel senso che non sono tranquilli, non sanno cosa li aspetta, come me. il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

