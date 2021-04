La scienza certifica: chi parla troppo diventa noioso (Di sabato 10 aprile 2021) Quello che ognuno di noi ha pensato di fronte a conferenze che sembravano interminabili viene ora confermato dalla scienza: le persone noiose parlano di più, si dilungano.In una divertente lettera alla rivista Nature Robert Ewers dell'Imperial College di Londra ha dichiarato di aver voluto indagare sul tema per rispondere alla domanda: "I discorsi noiosi alle conferenze possono sembrare interminabili. O potrebbe essere che durano davvero tanto?" "Ho partecipato a 50 conferenze - spiega Ewers- per le quali ho registrato l'ora di inizio e di fine. Ho deciso se il discorso sarebbe stato noioso dopo 4 minuti, molto prima che diventasse evidente se l'oratore si sarebbe dilungato"."I 34 discorsi interessanti sono durati, in media, puntuali 11 minuti e 42 secondi - rileva lo studioso - i 16 noiosi si sono trascinati per 13 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 aprile 2021) Quello che ognuno di noi ha pensato di fronte a conferenze che sembravano interminabili viene ora confermato dalla: le persone noioseno di più, si dilungano.In una divertente lettera alla rivista Nature Robert Ewers dell'Imperial College di Londra ha dichiarato di aver voluto indagare sul tema per rispondere alla domanda: "I discorsi noiosi alle conferenze possono sembrare interminabili. O potrebbe essere che durano davvero tanto?" "Ho partecipato a 50 conferenze - spiega Ewers- per le quali ho registrato l'ora di inizio e di fine. Ho deciso se il discorso sarebbe statodopo 4 minuti, molto prima chesse evidente se l'oratore si sarebbe dilungato"."I 34 discorsi interessanti sono durati, in media, puntuali 11 minuti e 42 secondi - rileva lo studioso - i 16 noiosi si sono trascinati per 13 ...

