In libreria con: “Un tè a Chaverton House” di Alessia Gazzola (Di sabato 10 aprile 2021) Alessia Gazzola è una scrittrice che fa felici i suoi lettori, la stampa e i librai. Dopo i bestseller della serie L’allieva, che è anche un grande successo televisivo, della serie di Costanza e del romanzo Lena e la tempesta, l’autrice torna con un nuovo libro: Un tè a Chaverton House (Garzanti), che è ormai il suo nuovo successo. Un volume che fa sognare. Fra dolci fatti in casa, la magia di un’ambientazione che riporta al fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere. Entrate a Chaverton House e godetevi il viaggio Angelica, la protagonista, aveva immaginato un fidanzato fedele, un bel terrazzino dove prendere il sole e genitori senza grandi aspettative. Si è ritrovata con niente di tutto ciò. Ecco invece la lista delle cose che le sono accadute: lasciare tutto, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 aprile 2021)è una scrittrice che fa felici i suoi lettori, la stampa e i librai. Dopo i bestseller della serie L’allieva, che è anche un grande successo televisivo, della serie di Costanza e del romanzo Lena e la tempesta, l’autrice torna con un nuovo libro: Un tè a(Garzanti), che è ormai il suo nuovo successo. Un volume che fa sognare. Fra dolci fatti in casa, la magia di un’ambientazione che riporta al fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere. Entrate ae godetevi il viaggio Angelica, la protagonista, aveva immaginato un fidanzato fedele, un bel terrazzino dove prendere il sole e genitori senza grandi aspettative. Si è ritrovata con niente di tutto ciò. Ecco invece la lista delle cose che le sono accadute: lasciare tutto, ...

