Highlights e gol Avellino-Bari 1-0, girone C Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights di Avellino-Bari, valida per la 35esima giornata del girone C della Serie C 2020/2021. Un big match caratterizzato da un forte equilibrio e molta tensione, che hanno prodotto una partita con poche occasioni. A decidere è il gol di Fella su calcio d’angolo all’83’. Inutile il forcing finale del Bari, che ora sono a -7 dai campani. Ecco quindi il VIDEO con le migliori azioni del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Ilcon glidi, valida per la 35esima giornata delC della. Un big match caratterizzato da un forte equilibrio e molta tensione, che hanno prodotto una partita con poche occasioni. A decidere è il gol di Fella su calcio d’angolo all’83’. Inutile il forcing finale del, che ora sono a -7 dai campani. Ecco quindi ilcon le migliori azioni del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

