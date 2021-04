Gwen Stefani pubblica una nuova versione di “Slow Clap” con la rapper Saweetie (Di sabato 10 aprile 2021) MILANO – . Il video è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di Gwen Stefani, già dietro la macchina da presa di video quali “Don’t Speak” dei No Doubt e “Wind It Up” della stessa Stefani. La canzone mixa il pop con groove che prendono ispirazione dal reggae e dall’hip-hop. A tutto questo la Stefani aggiunge un testo sull’abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti. Gwen ha scritto “Slow Cap” insieme all’hitmaker autore e produttore Ross Golan e all’autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di “Let Me Reintroduce Myself”, brano rimasto per oltre 12 settimane nella top20 dei singoli più programmati dalle radio italiane. “Slow Clap” è un altro tassello che va a rinforzare il momento ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) MILANO – . Il video è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di, già dietro la macchina da presa di video quali “Don’t Speak” dei No Doubt e “Wind It Up” della stessa. La canzone mixa il pop con groove che prendono ispirazione dal reggae e dall’hip-hop. A tutto questo laaggiunge un testo sull’abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti.ha scritto “Cap” insieme all’hitmaker autore e produttore Ross Golan e all’autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di “Let Me Reintroduce Myself”, brano rimasto per oltre 12 settimane nella top20 dei singoli più programmati dalle radio italiane. “” è un altro tassello che va a rinforzare il momento ...

Advertising

Lopinionista : Gwen Stefani pubblica una nuova versione di “Slow Clap” con la rapper Saweetie - sgt_pepper0ni : speriamo non vada a finire nel blob informe degli anime che bingio quando sono depressa dove Baccano! si confonde c… - atilaxcx : quanto nosso gosto musical é parecido? 10% — Charli XCX 10% — Katy Perry 10% — Ariana Grande 10% — Nicki Minaj 1… - dua_italia : ?? | In occasione del nuovo episodio del podcast 'Are We On Air?', @DUALIPA ha creato anche una playlist esclusiva s… - BreNDoubt : RT @putyourhanzap: Ma parliamo di questa splendida cinquantenne che in questo video sembra avere vent’anni in meno. Sono pronto per questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di "Slow Clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie. Il brano, sull'abbracciare la resilienza e rimanere ...

Gwen Stefani, nuova versione di Slow Clap con Saweetie La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di " Slow Clap " contenente una sorprendente collaborazione pop , quella con la rapper multiplatino Saweetie . Il brano, sull'abbracciare la resilienza e ...

Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie Agenzia ANSA Gwen Stefani pubblica una nuova versione di “Slow Clap” con la rapper Saweetie MILANO – Gwen Stefani pubblica una nuova versione di “Slow Clap” con la rapper Saweetie. Il video è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di Gwen Stefani, già dietro la macchina ...

Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie (ANSA) - ROMA, 09 APR - La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di "Slow Clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie. Il brano, ...

La superstarpubblica una nuova versione di "Slow Clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie. Il brano, sull'abbracciare la resilienza e rimanere ...La superstarpubblica una nuova versione di " Slow Clap " contenente una sorprendente collaborazione pop , quella con la rapper multiplatino Saweetie . Il brano, sull'abbracciare la resilienza e ...MILANO – Gwen Stefani pubblica una nuova versione di “Slow Clap” con la rapper Saweetie. Il video è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di Gwen Stefani, già dietro la macchina ...(ANSA) - ROMA, 09 APR - La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di "Slow Clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie. Il brano, ...