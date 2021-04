“É stato semplicemente la mia forza” | il commovente messaggio della regina Elisabetta per il principe Filippo

(Di sabato 10 aprile 2021) “È, molto, la miae mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”: laha utilizzato questa frase per ricordare suo marito, il duca di Edimburgo morto ieri, venerdì 9 aprile, all’età di 99 anni. Ad annunciarlo èBuckingham Palace attraverso una nota ufficiale: “È con grande dispiacere che sua Maestà laha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”. La frase usata come dichiarazione pubblica del legame conè stata pronunciata dalla ...

Advertising

Corriere : Filippo, sui social il messaggio d’amore della Regina Elisabetta: «È stato la mia forza» - HuffPostItalia : La regina Elisabetta e il messaggio per Filippo via social: 'È stato semplicemente la mia forza' - TortoricAurelio : RT @FmMosca: Mi hanno bloccato un sacco di persone che credevo amiche. Mi spiace, ma ormai siamo divisi irrimediabilmente anche sui social,… - LPincia : RT @FmMosca: Mi hanno bloccato un sacco di persone che credevo amiche. Mi spiace, ma ormai siamo divisi irrimediabilmente anche sui social,… - Ardito65330980A : RT @FmMosca: Mi hanno bloccato un sacco di persone che credevo amiche. Mi spiace, ma ormai siamo divisi irrimediabilmente anche sui social,… -

Ultime Notizie dalla rete : stato semplicemente

Mitica nelle narrazioni, viva nei ricordi come nei documenti custoditi negli archivi di... la quale, in prima persona, narra gli anni della sua infanzia, gli anni in cui al paese è...come seppellire ogni giorno una parte della mia vita, e il coraggio di fare tutto questo ...le candeline di una Sacher torte che le mie amiche mi avevano spedito a sorpresa e ho...Dall’altra parte le testate giornalistiche, per essere considerate tali e ricevere le tutele previste da altre leggi, devono avere necessariamente un direttore che sia un giornalista iscritto ...(ANSA) - CAGLIARI, 10 APR - Contro un'Inter lanciata verso lo scudetto il Cagliari prova a costruire un piccolo miracolo. Il tecnico Leonardo Semplici, nonostante avversario, tre sconfitte consecutive ...