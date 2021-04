Advertising

repubblica : Covid, oltre 90mila positivi in Campania: al momento è la regione con più casi - GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 2.069 con 13 morti (10 nelle 48 ore). Le tabelle - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: oltre duemila nuovi positivi, altri 13 decessi - Jasmine19711 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 2.069 positivi e 13 morti: l'indice di contagio resta stabile al 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... Calabria e. La Basilicata c'è in questo momento di drammi e lutti, e c'è nelle posizioni ... il generale Francesco Paolo Figliuolo, potentino, nuovo commissario per l'emergenza. Tre ...Ma anche seminari, convegni, produzioni musicali ad Avellino come in tutta lagrazie ad ... in forma ridotta a causa del, per i 50 anni di storia del Conservatorio di Avellino. Solo ...Diminuscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.069 positivi su 20.467 tamponi molecolari esaminati, 156 ...Stampa Sono 2.069 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. Il dato emerge dal quotidiano bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gesti ...