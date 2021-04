Covid, da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti: tornano in classe 8 su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) Secondo le stime di Tuttoscuola, con i nuovi colori delle regioni rientrano in aula per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di iscritti nelle scuole statali e paritarie. Il decreto Covid varato dal governo ha previsto la scuola in presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori la presenza almeno al 50% Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Secondo le stime di Tutto, con i nuovi colori delle regioni rientrano in aula per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5di alunni: il 77% degli 8,5di iscritti nelle scuole statali e paritarie. Il decretovarato dal governo ha previsto lain presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori la presenza almeno al 50%

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì L'Italia arancione torna a respirare: "Apertura meditata o si torna indietro" ... soprattutto efficace contro la malattia grave e la morte da Covid. Non un'impresa facile ma ... da lunedì riapriranno le scuole . Lentamente il Paese cerca di tornare a una parvenza di normalità, ...

San Marino, riaperti da lunedì ristoranti anche a cena Dal prossimo lunedì potranno prenotarsi tutti i maggiorenni senza differenziazione di fasce di età. All'8 aprile nella Repubblica risultano 15.673 le vaccinazioni totali contro il Covid, con 9.021 ...

Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in...