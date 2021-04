Conte: "Venire all'Inter è stata la scelta più difficile" (Di sabato 10 aprile 2021) L'allenatore dell'Inter Antonio Conte racconta perché scegliere l'Inter sia stato per lui complicato Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) L'allenatore dell'Antonioracconta perché scegliere l'sia stato per lui complicato

Advertising

ineedsomesleepK : @AlbertoLetizia2 Era la linea seguita da tutto il governo Conte 1, rimasta in vigore anche per alcuni mesi a venire… - Adamsberg2M : RT @marifcinter: Conte: 'Venire all'Inter la scelta più difficile che potessi fare. Ma non scelgo situazioni di comfort. Non vivo nel passa… - FaFerrario : RT @marifcinter: Conte: 'Venire all'Inter la scelta più difficile che potessi fare. Ma non scelgo situazioni di comfort. Non vivo nel passa… - BeppeSama : RT @marifcinter: Conte: 'Venire all'Inter la scelta più difficile che potessi fare. Ma non scelgo situazioni di comfort. Non vivo nel passa… - fcin1908it : VIDEO / Conte: “Venire all’Inter la scelta più difficile. Ho tanto da perdere” -