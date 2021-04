Avellino-Bari, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una partita che vale una stagione. L’Avellino di Piero Braglia, dopo la sconfitta con la Ternana, vuole blindare il secondo posto in classifica. Occasione migliore non può esserci contro il Bari che farà tappa al Partenio-Lombardi. Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Santaniello risultato positivo al Covid in settimana. Settimana che ha portato in dote i rientri di Carriero e De Francesco. Le formazioni ufficiali di Avellino-Bari: Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, D’Angelo, Aloi, Carriero, Tito; Maniero, Bernardotto. All. Braglia. A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, Silvestri M., De Francesco, Fella, Errico, Rocchi, Adamo, Capone, Baraye. All.: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una partita che vale una stagione. L’di Piero Braglia, dopo la sconfitta con la Ternana, vuole blindare il secondo posto in classifica. Occasione migliore non può esserci contro ilche farà tappa al Partenio-Lombardi. Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Santaniello risultato positivo al Covid in settimana. Settimana che ha portato in dote i rientri di Carriero e De Francesco. Ledi(3-5-2): Forte; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, D’Angelo, Aloi, Carriero, Tito; Maniero, Bernardotto. All. Braglia. A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, Silvestri M., De Francesco, Fella, Errico, Rocchi, Adamo, Capone, Baraye. All.: ...

Advertising

anteprima24 : ** #Avellino-Bari, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori ** - CalcioWebPuglia : Verso Avellino-Bari, le ultime e le probabili formazioni - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Avellino-#Bari, valevole per la 35.a… - CRAPiemonteVA : Nel weekend di #SerieC, l'arbitro #CanC @crapiemonteva Michele Giordano di #Novara dirigerà Monopoli - Paganese… - LaGazzettaWeb : Avellino - Bari: segui con noi il match in diretta -