Torino, il report odierno: personalizzato per Lyanco e Singo (Di venerdì 9 aprile 2021) Allenamento mattutino per il Torino in vista della partita di domani sera a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare – riporta la nota ufficiale del club – Davide Nicola ha diretto una sessione incentrata sul lavoro tecnico. Programma personalizzato per Lyanco e Singo. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Allenamento mattutino per ilin vista della partita di domani sera a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d’inizio ore 20.45) contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare – riporta la nota ufficiale del club – Davide Nicola ha diretto una sessione incentrata sul lavoro tecnico. Programmaper. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Gli highlights di #ToroJuve su @JuventusTV: - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ???????Report dal Fila: ultimo allenamento al #Filadelfia per il #Torino. Oggi la partenza per #Udine - ClimateChance : ????? 'Studio, Torino tra i comuni europei più virtuosi per il clima - La tua Europa' report dell'associazione… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: ???????Report dal Fila: ultimo allenamento al #Filadelfia per il #Torino. Oggi la partenza per #Udine - CorriereGranata : ???????Report dal Fila: ultimo allenamento al #Filadelfia per il #Torino. Oggi la partenza per #Udine… -