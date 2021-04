Tinta labbra, rossetto, lip balam, gloss: ecco come scegliere la tipologia più adatta alle tue labbra (Di venerdì 9 aprile 2021) Avere labbra perfette è il sogno di quasi tutte le donne! Ma come scegliere rossetto, lip balam e gloss in base alle proprie labbra? Scopri tutti i segreti! Rossetti che passione! Con l’arrivo della bella stagione il desiderio di avere labbra al top è irrefrenabile. Ma non solo! Via abiti scuri e pesanti dall’armadio e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Avereperfette è il sogno di quasi tutte le donne! Ma, lipin baseproprie? Scopri tutti i segreti! Rossetti che passione! Con l’arrivo della bella stagione il desiderio di avereal top è irrefrenabile. Ma non solo! Via abiti scuri e pesanti dall’armadio e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

speroscherzi_ : Non capirò mai il senso di farsi quelle righe di natura sulle labbra quando poi tanto con rossetto o tinta si copre tutto. - MIiracleAligner : @Ila185 Una volta mi sono messa la tinta labbra dopo l'allenamento giusto il tempo di fare la doccia Risultato: JOKER - itsmavrtij : amo troppo le labbra truccate così ma non trovo mai matita e tinta dei colori giusti, se avete consigli li accetto - sofia9112 : @ditaredrum Congratulazioni!! Bellissima la tinta labbra! Qual è? - Annamariacarmen : Tinta labbra Power Stay no - transfer, a prova di sbavatura, la formula si muove insieme alle labbra per il massimo… -