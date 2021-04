Stellantis - Con Thales Alenia Space per nuovi progetti sulla Luna (Di venerdì 9 aprile 2021) Da anni si parla di un imminente ritorno dell'uomo sulla Luna e della possibilità di creare una vera e propria presenza umana sulla superfice dell'unico satellite naturale della Terra. I progetti sono molteplici e l'Italia è in prima fila: lo dimostra un contratto firmato dalla Thales Alenia Space con l'Agenzia Spaziale Italiana, che vede il coinvolgimento di diverse aziende, tra cui la filiale italiana del gruppo Stellantis. Il contratto. Il contratto rientra nel quadro di una collaborazione dell'Asi con la Nasa per il programma di esplorazione Artemis e prevede lo studio di fattibilità di 16 idee progettuali, sia sulla superfice che in orbita Lunare, con l'obiettivo di costruire le basi per una futura presenza umana ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 aprile 2021) Da anni si parla di un imminente ritorno dell'uomoe della possibilità di creare una vera e propria presenza umanasuperfice dell'unico satellite naturale della Terra. Isono molteplici e l'Italia è in prima fila: lo dimostra un contratto firmato dallacon l'Agenzia Spaziale Italiana, che vede il coinvolgimento di diverse aziende, tra cui la filiale italiana del gruppo. Il contratto. Il contratto rientra nel quadro di una collaborazione dell'Asi con la Nasa per il programma di esplorazione Artemis e prevede lo studio di fattibilità di 16 idee progettuali, siasuperfice che in orbitare, con l'obiettivo di costruire le basi per una futura presenza umana ...

