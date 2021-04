“Quell’uomo mi fa paura” Lui viene allontanato dal lavoro | ma è indignato Cosa faceva per vivere

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 9 aprile 2021) Quando si dice che l’abito non fa il monaco, è il caso di dirlo, a vedere Sylvaine Helaine, conosciuto anche come Freaky Hoody, verrebbe l’istinto di scappare via a gambe levate; l’uomo infatti ha un aspetto a dir poco inquietante, tutto coperto com’è di tatuaggi dalla testa ai piedi, compreso dentro la bocca e anche negli occhi, completamente neri come quelli di un insetto, tanto da avere il titolo di uomo più tatuato di tutta la Francia. L’apparenza inganna Ma dietro un apparenza da duro si nasconde un animo nobile, nessuno penserebbe mai che Sylvaine ha scelto uno dei lavori più complicati e soddisfacenti del mondo, quello di maestro, ed è mentre svolge questoa Londra che inizia a tatuarsi quando ha 27 anni per arrivare, in 3 anni e mezzo, a ricoprirsi totalmente, dopodiché giunge in Francia e inizia ad insegnare in una scuola per bambini dai 3 ai ...