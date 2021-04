“Non è giusto”. Carlotta Dell’Isola, la rabbia dopo quello che le è successo: “Non possiamo andare avanti” (Di venerdì 9 aprile 2021) Carlotta Dell’Isola è tornata alla vita quotidiana, dopo aver partecipato per molti mesi al ‘Grande Fratello Vip’. In questa avventura nel reality show non ha eccelso più di tanto, come le ha fatto notare anche lo stesso Alfonso Signorini. Ha però ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo compagno Nello Sorrentino, con il quale l’amore procede molto bene. Lei si è comunque difesa dagli attacchi, facendo intendere che è sempre stata se stessa e dunque molto sincera. In queste ultime ore è riapparsa sui social network e si è mostrata molto nervosa per un episodio accaduto nella mattinata del 9 aprile. Alcuni giorni fa si era invece concentrata sui suoi sogni da realizzare: “Vorrei condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone e poi anche qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)è tornata alla vita quotidiana,aver partecipato per molti mesi al ‘Grande Fratello Vip’. In questa avventura nel reality show non ha eccelso più di tanto, come le ha fatto notare anche lo stesso Alfonso Signorini. Ha però ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo compagno Nello Sorrentino, con il quale l’amore procede molto bene. Lei si è comunque difesa dagli attacchi, facendo intendere che è sempre stata se stessa e dunque molto sincera. In queste ultime ore è riapparsa sui social network e si è mostrata molto nervosa per un episodio accaduto nella mattinata del 9 aprile. Alcuni giorni fa si era invece concentrata sui suoi sogni da realizzare: “Vorrei condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone e poi anche qualche ...

Advertising

MinisteroSalute : La salute è un diritto, non un privilegio. Nella #GiornataMondialedellaSalute l'Oms rinnova l'appello per superar… - myrtamerlino : In diverse regioni italiane non sarà possibile recarsi nelle proprie #secondecase durante #Pasqua. Mi chiedo: quind… - NicolaPorro : #Sanzioni per i sanitari che non si vaccinano. Giusto? Apparentemente. Ma i dubbi giuridici sono molti. E questo de… - avngrst : RT @f4ngirl0: SPOILER #TheFalconAndTheWinterSoldier - - - - - - - - Lo scudo non si era MAI sporcato di sangue, ma è successo con John Wal… - stefaniaconti : 4 casi di trombosi dopo vaccinazione con J&J - Ema avvia valutazione AZ, J&J eSp utnik usano lo stesso vettore vir… -

Ultime Notizie dalla rete : Non giusto Oddworld Soulstorm - Recensione Un Mudokon agile come un carro armato Prima di analizzare le novità introdotte in Oddworld Soulstorm è giusto spiegare a chi non avesse mai avuto modo di approcciarsi a un titolo con protagonista Abe ...

Silverstone, passaporto sanitario per il ritorno totale del pubblico Riteniamo giusto che ogni possibile azione sia presa in considerazione per garantire questo risultato il prima possibile, ma solo se un ritorno senza restrizioni non sarà considerato pericoloso per i ...

Marini-Vigor Senigallia: “Ci attendono dieci finali, non giusto indicarci favoriti” Youtvrs Oppo Find X3 Pro, recensione. L'alto prezzo dell'innovazione Il nuovo top di gamma Oppo mette sul piatto tantissime novità tecnologiche ad un prezzo che tuttavia è molto alto. Vediamo se davvero vale quanto chiesto, e se si poteva fare di più ...

Un Mudokon agile come un carro armato Prima di analizzare le novità introdotte in Oddworld Soulstorm èspiegare a chiavesse mai avuto modo di approcciarsi a un titolo con protagonista Abe ...Riteniamoche ogni possibile azione sia presa in considerazione per garantire questo risultato il prima possibile, ma solo se un ritorno senza restrizionisarà considerato pericoloso per i ...Il nuovo top di gamma Oppo mette sul piatto tantissime novità tecnologiche ad un prezzo che tuttavia è molto alto. Vediamo se davvero vale quanto chiesto, e se si poteva fare di più ...