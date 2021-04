«Night in paradise» su Netflix: uscita streaming, cast, trama di un noir che non perdona nessuno (Di venerdì 9 aprile 2021) Si intitola Night in paradise l’ultimo film di Park Hoon-jung, che dopo Venezia 77, approda su Netflix tra le novità del mese. Un titolo a dir poco emblematico, come lo è l’ambientazione di questo cupo, cupissimo revenge movie che il regista sudcoreano ha deciso di ambientare sulla paradisiaca isola di Jeju. La natura fa da contorno contrastante per raccontare una storia d’amore inespressa, ma soprattutto l’attesa di una morte che arriverà, inesorabilmente. Night in paradise è una sorta di compendio della produzione di Park Hoon-Jung, cineasta sudocoreano che ha firmato e diretto alcuni tra i gangster movie e i noir più cupi del decennio. Come autore, Park Hoon-Jung ha scritto le sceneggiature di The Unjust e I saw the devil, entrambe pellicole del 2010, per poi debuttare anche alla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Si intitolainl’ultimo film di Park Hoon-jung, che dopo Venezia 77, approda sutra le novità del mese. Un titolo a dir poco emblematico, come lo è l’ambientazione di questo cupo, cupissimo revenge movie che il regista sudcoreano ha deciso di ambientare sulla paradisiaca isola di Jeju. La natura fa da contorno contrastante per raccontare una storia d’amore inespressa, ma soprattutto l’attesa di una morte che arriverà, inesorabilmente.inè una sorta di compendio della produzione di Park Hoon-Jung, cineasta sudocoreano che ha firmato e diretto alcuni tra i gangster movie e ipiù cupi del decennio. Come autore, Park Hoon-Jung ha scritto le sceneggiature di The Unjust e I saw the devil, entrambe pellicole del 2010, per poi debuttare anche alla ...

