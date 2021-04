Advertising

sportli26181512 : 'Napoli attento, è una Sampdoria ammazzagrandi': Fausto Pari, doppio ex della sfida: 'Peraltro non avendo obiettivi… - sscalcionapoli1 : Marciano: 'Napoli, attento al bicchiere' #ForzaNapoliSempre #JuveNapoli - ReDavid1781 : @peppamat7 @NICOLRebecchi @PapperPapp @neniambulance ti ripeto...non sono cose che penso tu conosca...non ti preocc… - NunziaMarciano : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'APPUNTO - Nunzia Marciano su 'NM': 'Napoli, attento al bicchiere' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli attento

Corriere dello Sport.it

- "Io ho avuto l'onore di conoscere Claudio Ranieri a, io mi feci male contro il Milan e lui fu esonerato. Ma conobbi una persona straordinaria". Lo ha dichiarato Fausto Pari , agente, e doppio ex della sfida tra blucerchiati e azzurri, ai ...Dopo una bellissima gara, per la famiglia Lufino diè tempo di tornare a casa. 1 " Famiglia ... La cucina è tradizionale, ma con un occhioanche alla clientela. Barbara, la sorella, è la ...4'st Occasione per il pari del Napoli: Insigne taglia la difesa bianconera e serve l'accorrente Di Lorenzo. Conclusione potente dell'esterno, ma Buffon è attento e respinge. Poi Demme calcia altissimo ...Il Covid-19 in Nazionale ha letteralmente terrorizzato il Napoli, rispetto alle consuete procedure gli azzurri faranno più tamponi.