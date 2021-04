Modena, la pandemia alimenta l’abuso di alcol: over 69 a rischio (Di venerdì 9 aprile 2021) MODENA – Nuovi casi oltre il trend atteso, nell’anno del Covid, per quanto riguarda l’abuso di alcol in particolare a Modena e dintorni. Nel 2020 il servizio Dipendenze patologiche dell’Ausl ha seguito 834 persone e ricevuto 150 nuovi casi: la media di persone registrate alla fine è attorno a quota 900, come negli ultimi anni, anche se appunto ci sono più nuovi accessi. “Con i lockdown dovuti alla pandemia aumenta il rischio di abuso di alcol dovuto a stati di ansia e stress“, è del resto il ritornello oggi in conferenza stampa, organizzata nell’ambito della prevenzione alcologica, cui il mese di aprile viene dedicato in tutta Italia, dopo la campagna locale sulla sana alimentazione. In particolare, la quota provinciale di consumatori di alcol a rischio tra gli over 69 è più alta di quella regionale e nazionale. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) MODENA – Nuovi casi oltre il trend atteso, nell’anno del Covid, per quanto riguarda l’abuso di alcol in particolare a Modena e dintorni. Nel 2020 il servizio Dipendenze patologiche dell’Ausl ha seguito 834 persone e ricevuto 150 nuovi casi: la media di persone registrate alla fine è attorno a quota 900, come negli ultimi anni, anche se appunto ci sono più nuovi accessi. “Con i lockdown dovuti alla pandemia aumenta il rischio di abuso di alcol dovuto a stati di ansia e stress“, è del resto il ritornello oggi in conferenza stampa, organizzata nell’ambito della prevenzione alcologica, cui il mese di aprile viene dedicato in tutta Italia, dopo la campagna locale sulla sana alimentazione. In particolare, la quota provinciale di consumatori di alcol a rischio tra gli over 69 è più alta di quella regionale e nazionale.

Advertising

fabiom71 : RT @LaPrimaManina: A proposito, come ha fatto questo 'signore' ad essere a Roma ieri, proveniendo da Modena? #pandemia #zonarossa https://t… - Nerdream_it : Tradizionalmente, questo è il periodo dell’anno in cui si svolge @PLAYmodena , saltato nuovamente causa #pandemia!… - annavigato : RT @LaPrimaManina: A proposito, come ha fatto questo 'signore' ad essere a Roma ieri, proveniendo da Modena? #pandemia #zonarossa https://t… - valeriotorchio : RT @LaPrimaManina: A proposito, come ha fatto questo 'signore' ad essere a Roma ieri, proveniendo da Modena? #pandemia #zonarossa https://t… - TinaGhiglio : RT @LaPrimaManina: A proposito, come ha fatto questo 'signore' ad essere a Roma ieri, proveniendo da Modena? #pandemia #zonarossa https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena pandemia Aprile mese della prevenzione alcologica: idati modenesi su dipendenza e abuso di alcol ... coinvolge sempre più persone nel territorio della provincia di Modena e a questa tendenza si aggiunge ora un maggiore rischio legato alle restrizioni per contenere la pandemia da Covid - 19 e stati ...

Controlli dei NAS sui bus SETA: nessuna irregolarità riscontrata L'impegno dell'azienda di trasporto pubblico per contenere e contrastare la pandemia Covid - 19 si ...attrezzerà diversi punti vaccinali territoriali in tutti i tre bacini provinciali serviti di Modena,...

Sos pandemia-alcol, Modena: rischio over 69 oltre la media Redattore Sociale Sos pandemia-alcol, Modena: rischio over 69 oltre la media Nuovi casi oltre il trend atteso, nell'anno del Covid, per quanto riguarda l'abuso di alcol in particolare a Modena e dintorni. Nel 2020 il servizio Dipendenze patologiche dell'Ausl ha seguito 834 ...

Modena. Verso la riduzione degli stipendi: protesta del personale sanitario al Policlinico Mille assunzioni in più e lo stanziamento della Regione è rimasto quello del 2017 I sindacati saranno davanti all’ingresso 2, poi l’incontro con l’assessore Donini ...

... coinvolge sempre più persone nel territorio della provincia die a questa tendenza si aggiunge ora un maggiore rischio legato alle restrizioni per contenere lada Covid - 19 e stati ...L'impegno dell'azienda di trasporto pubblico per contenere e contrastare laCovid - 19 si ...attrezzerà diversi punti vaccinali territoriali in tutti i tre bacini provinciali serviti di,...Nuovi casi oltre il trend atteso, nell'anno del Covid, per quanto riguarda l'abuso di alcol in particolare a Modena e dintorni. Nel 2020 il servizio Dipendenze patologiche dell'Ausl ha seguito 834 ...Mille assunzioni in più e lo stanziamento della Regione è rimasto quello del 2017 I sindacati saranno davanti all’ingresso 2, poi l’incontro con l’assessore Donini ...