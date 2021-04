M5s verso una nuova era e una sede fisica. Ma resta il bivio "Rousseau"

(Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Il Movimento 5 stellela'era' 2.0: per la prima volta unaa cui fare riferimento, trovata, si apprende, nel Centro di Roma, vicino ai Palazzi delle istituzioni. Ulteriore tassello dellaorganizzazione a cui Giuseppe Conte sta lavorando. Ma davanti c'è anche il- con il rischio di un divorzio - rispetto all'associazionedi Davide Casaleggio, che oggi ha lanciato il suo ultimo 'warning' sui patti che - è il j'accuse - non vengono rispettati. Il tutto mentre si aspetta che il Parlamento, la prossima settimana, esamini e poi decida sui ricorsi degli espulsi che contestano la decisione presa dopo il loro no alla fiducia al governo Draghi. Bolle questo nella pentola del Movimento 5 stelle, che Conte incontrerà - a livello ...

...oggi con il voto favorevole di tutte le forze di maggioranza " scrivono i deputati delin ... accompagnata parallelamente alla didattica digitaleun sistema misto tra presenza e distanza ...Uno - due mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di Rousseau, ma che, questa è l'idea per tagliare i ponti con il passato, sarà un patrimonio del. Restando nel tempo, ...Sono tanti i tasselli sui quali la nuova organizzazione di Giuseppe Conte sta lavorando. Davanti c'è, però, anche il bivio - con il rischio di un divorzio - rispetto all'associazione Rousseau di David ...Il M5s lo insegna, con i soli no non si campa ... che assicura di capeggiare una truppa di una quindicina di amministratori, tutti in marcia verso il partito di Meloni: «È stata una decisione ...