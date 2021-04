Lunedì 12 aprile cambiano i colori: 6 regioni passano in zona arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche questo venerdì arrivano le notizie che riguardano il cambio di colore delle regioni che da Lunedì passano da una zona all’altra. Purtroppo la situazione in Italia continua a essere molto complicata, basti pensare che l’ultimo bollettino ci racconta di 718 decessi nella giornata di ieri. Numeri che ci riportano indietro di un anno e che purtroppo ci sconvolgono. La campagna vaccinale va avanti ma non è sufficiente al momento per fermare una ondata che continua da mesi. Secondo l’Iss, intanto, sono 8 le regioni con l’indice Rt ancora sopra l’1. Da segnalare tra l’altro il caso della Sardegna: prima di Pasqua la regione era in zona bianca, con tutte le riaperture del caso. Una situazione che a quanto pare non ha fatto bene alla regione di Solinas visto che, a sole tre settimane di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche questo venerdì arrivano le notizie che riguardano il cambio di colore delleche dada unaall’altra. Purtroppo la situazione in Italia continua a essere molto complicata, basti pensare che l’ultimo bollettino ci racconta di 718 decessi nella giornata di ieri. Numeri che ci riportano indietro di un anno e che purtroppo ci sconvolgono. La campagna vaccinale va avanti ma non è sufficiente al momento per fermare una ondata che continua da mesi. Secondo l’Iss, intanto, sono 8 lecon l’indice Rt ancora sopra l’1. Da segnalare tra l’altro il caso della Sardegna: prima di Pasqua la regione era inbianca, con tutte le riaperture del caso. Una situazione che a quanto pare non ha fatto bene alla regione di Solinas visto che, a sole tre settimane di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì aprile Italia in arancione ,4 regioni in rosso Le ordinanze che entreranno in vigore lunedì 12 aprile, verranno firmate entro oggi dal ministro. La decisione è stata presa sulla base delle dei dati riguardanti l'andamento della pandemia, e delle ...

LOMBARDIA ZONA ARANCIONE DAL 12 APRILE/ 'Migliora curva' cosa cambia: negozi, scuole? La Lombardia torna ufficialmente in zona arancione da lunedì 12 aprile . La conferma arriva direttamente da fonti regionali alla vigilia della nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza . Il ritorno in zona arancione avviene dopo un mese ...

