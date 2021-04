LIVE Sonego-Hanfmann 0-3, ATP Cagliari in DIRETTA: break del tedesco in avvio (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE 0-4 break Hanfmann! Partenza a rilento dell’azzurro ma gran momento per il tedesco. 40-AD Altro errore in uscita dal servizio di Sonego con il diritto a sventaglio. 40-40 Gran prima di Sonego che annulla la chance di break. 30-40 PALLA break Hanfmann! MA COME STA GIOCANDO?! Gran diritto diagonale del tedesco che attacca la rete e chiude con lo smash con il salto. 30-30 Sonego non trova continuità: altro errore con il diritto diagonale che finisce in corridoio. 30-15 Lungo il diritto di Hanfmann dopo il diritto profondo di Sonego. 15-15 Ottima ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJERE 0-4! Partenza a rilento dell’azzurro ma gran momento per il. 40-AD Altro errore in uscita dal servizio dicon il diritto a sventaglio. 40-40 Gran prima diche annulla la chance di. 30-40 PALLA! MA COME STA GIOCANDO?! Gran diritto diagonale delche attacca la rete e chiude con lo smash con il salto. 30-30non trova continuità: altro errore con il diritto diagonale che finisce in corridoio. 30-15 Lungo il diritto didopo il diritto profondo di. 15-15 Ottima ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Hanfmann 0-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021: - SuperTennisTv : Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann si sfidano sul Centrale del #SardegnaOpen! ?? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cagliari 2021 - Lorenzo Sonego torna in campo ai quarti di finale dopo aver vinto contro Gilles… - CentotrentunoC : ATP SARDEGNA OPEN ?? LIVE | Secondo match della giornata sul centrale del Tennis Club di #Cagliari che vale l'ingre… - infoitsport : ATP Cagliari: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Fuori Marco Cecchinato. Ora in campo Sonego (LIV… -