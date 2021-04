LIVE Canottaggio | Europei 2021 in DIRETTA | vanno in semifinale col miglior tempo Matteo Lodo e Giuseppe Vicino!

(Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.59 Tocca tra poco al doppio senior maschile di Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate): soltanto il primo classificato va in, gli altri ai ripescaggi. In acqua Croazia, Russia, Romania, Irlanda, Italia e Moldavia. 10.57 Le azzurre purtroppo sono quarte e mancano l’accesso diretto alla Finale A di domenica, e dovranno passare dai ripescaggi di domani: 1 Paesi Bassi 07:00.99 2 Gran Bretagna 07:05.04 3 Francia 07:11.504 Italia 07:14.18 10.53 Tocca ora al doppio senior femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo). 10.51Vicino fanno registrare ildelle batterie. 10.48 Dalla terza serie del ...

LIVE - Canottaggio, prima giornata Europei Assoluti di Varese 2021: gli aggiornamenti in tempo reale dalle ore 9:30 di venerdì 9 aprile.
Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio, previsti da venerdì 9 a do ...