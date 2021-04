Jeep Compass - Al volante del restyling (Di venerdì 9 aprile 2021) Fuori sembra sempre lei, eppure il restyling della Jeep Compass ha portato più novità di quel che sembra. Elegante e sobria lo è sempre stata, ma ora ha affinato alcuni particolari alla ricerca di uno stile più moderno. Del resto, la concorrenza non aspetta e per tenere il passo e continuare a essere in cima alle preferenze degli italiani, parlando di Suv di segmento C, c'era bisogno di una rinfrescata, sia a livello di estetica, sia di contenuti. Elementi già emersi durante la presentazione statica: ma ora, è il momento di guidare la Compass su strada e di raccontarvi le nostre prime impressioni. Spazio e modernità. A bordo, il colpo d'occhio racconta una storia nuova. Via quei tratti marcati e pesanti, fatti di grosse cornici di plastica lucida, in funzione di un approccio moderno e minimal, con linee orizzontali, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 aprile 2021) Fuori sembra sempre lei, eppure ildellaha portato più novità di quel che sembra. Elegante e sobria lo è sempre stata, ma ora ha affinato alcuni particolari alla ricerca di uno stile più moderno. Del resto, la concorrenza non aspetta e per tenere il passo e continuare a essere in cima alle preferenze degli italiani, parlando di Suv di segmento C, c'era bisogno di una rinfrescata, sia a livello di estetica, sia di contenuti. Elementi già emersi durante la presentazione statica: ma ora, è il momento di guidare lasu strada e di raccontarvi le nostre prime impressioni. Spazio e modernità. A bordo, il colpo d'occhio racconta una storia nuova. Via quei tratti marcati e pesanti, fatti di grosse cornici di plastica lucida, in funzione di un approccio moderno e minimal, con linee orizzontali, ...

