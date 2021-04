James Franco: Charlyne Yi accusa l'attore di essere un predatore sessuale e Seth Rogen di averlo protetto (Di venerdì 9 aprile 2021) Charlyne Yi, dopo aver lavorato con James Franco e Seth Rogen nel film The Disaster Artist, ha accusato i due attori ricordando le accuse di molestie rivolte all'attore e regista. Charlyne Yi ha rivelato di aver provato a uscire dal cast di The Disaster Artist a causa del comportamento "tossico e da predatore" di James Franco durante le riprese. L'attrice ha inoltre pubblicamente accusato Seth Rogen sostenendo che sia una delle persone che hanno permesso alla star di mantenere il suo atteggiamento negativo. In The Disaster Artist Charlyne Yi ha la parte della costumista Safowa Bright-Asare e l'attrice ha dichiarato online di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)Yi, dopo aver lavorato connel film The Disaster Artist, hato i due attori ricordando le accuse di molestie rivolte all'e regista.Yi ha rivelato di aver provato a uscire dal cast di The Disaster Artist a causa del comportamento "tossico e da" didurante le riprese. L'attrice ha inoltre pubblicamentetosostenendo che sia una delle persone che hanno permesso alla star di mantenere il suo atteggiamento negativo. In The Disaster ArtistYi ha la parte della costumista Safowa Bright-Asare e l'attrice ha dichiarato online di aver ...

