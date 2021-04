Il silenzio degli innocenti | Jodie Foster | Evitavo di parlare con Anthony Hopkins

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha raccontato che, durante le riprese de Il, ha puntualmente evitato di chiacchierare conIlè stato uno dei più grandi successi nella carriera die di. Eppure, durante le riprese del film di Jonathan Demme, laevitava quanto più possibile di chiacchierare con. In occasione di un'intervista al The Graham Norton Show,ha raccontato questo aneddoto risalente alle riprese de Il. ...

Clarice, anticipazioni e cast primi episodi oggi, 9 aprile La serie tv sequel de Il silenzio degli innocenti prende il nome di Clarice e debutta questa sera su Rai2 . Il venerdì medical si trasforma quindi in una serata d alta tensione in cui avremo modo di vedere, in esclusiva in ... Una serie su Clarice Starling, storia dell'agente preferito dal cannibale Hannibal Lecter, che però ha il ruolo dell grande assente.