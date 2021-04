Giacche a vento | gli shell a prova di bora

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tirate fuori ledagli armadi subito! Il tono di questa esortazione è volutamente imperativo, e il perché è chiaro un po' a tutti: folate che spazzano le città e meteo ballerino da qualche giorno sono una costante. Fastidiosa, è vero, ma anche utile, perché serve a far diradare lo smog che ci asserraglia. Per far fronte a condizioni del genere serve un abbigliamento adeguato, con in primis le cosiddette wind jacket, capi tecnici e idrorepellenti che fanno da scudo anti-goccia e anti-aria fredda.diche racchiudono il corpo come un bozzolo, ma che siano al contempo leggere e agili da indossare. Solitamente in nylon, tela cerata e poliammide gommato, declinati in tinte vitaminiche e stampe grafiche. Il plus? Essere ripiegabili, la chiusura a zip ermetica, un sistema di ...