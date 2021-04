Advertising

SkyTG24 : “È chiara la priorità che è stata data alla scuola', le parole di Franco Locatelli, ospite questa mattina di… - rtl1025 : ?? 'L'indice #Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione'. A confermarlo è il presidente d… - HuffPostItalia : Franco Locatelli: 'Troppi di noi minacciati' - Affaritaliani : Franco Locatelli (Css) a Sky TG24: da metà marzo -40% di contagi - toniacart : RT @SkyTG24: “È chiara la priorità che è stata data alla scuola', le parole di Franco Locatelli, ospite questa mattina di @toniacart https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Locatelli

Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24,, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css)."Ci sono dati che indicano che è possibile allungare l'intervallo da 21 a 42 giorni senza ...Sono le parole pronunciate da, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in diretta su Sky TG24. 'Parlo di possibilità di indicazione - aggiunge - ma l'attuazione pratica spetta ...A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto a "Buongiorno". Sul piano vaccinale Locatelli ha affermato che "non c’è stata una svista in ...NAZIONALE – Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che r ...