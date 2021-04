Fonarcom-Fond consulenti lavoro | corso su tecniche orientamento adulti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Labitalia) - Inaugurato oggi il primodi formazione su Teorie eper l'degliorganizzato dallaazioneper ilcon il finanziamento delo interprofessionale. Con l'emergenza pandemica, le politiche attive per il rilancio dell'economia e delhanno assunto via via maggiore rilevanza. Il consulente delsi è trovato di fronte a molteplici sfide in termini di aggiornamento continuo, cambiamenti nei processi e nei servizi tradizionali e di relazione con i clienti. Si assiste così a una progressiva estensione degli ambiti di intervento del professionista, nel supporto alle aziende e alle persone in cerca di ...