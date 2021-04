Firenze | crac Ccf | Cassazione ‘da Verdini non mera negligenza in concessione fidi’**

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – ‘Nelle distrazioni contestate a Denisemergono una serie di costanti, che connotano la serialità/ripetitività delle operazioni, che rendono del tutto implausibile ritenere che vi sia stata unanelladi fidi nell’ambito di singoli episodi: al contrario, ad emergere è una precisa volontà dell’imputato di tenere a galla il gruppo societario, in spregio ad ogni regola prudenziale”. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale dellanelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 3 novembre hanno resa definitiva la condanna per l’ex senatore per la bancarotta dell’ex credito cooperativo fiorentino, confermando la condanna a più di sei anni inflitta in Appello. ‘Un importante e significativo indice di fraudolenza si rinviene ...

Campinoti controlla il 35 per cento della Pramac e lo fa attraverso la Casole lavorazioni industriali Srl, società di. Ilin Svizzera e i reati ipotizzati Campinoti nel 2014 si ritrova ...Fornasari e Bronchi, nell'ambito del processo principale sul, in svolgimento sempre ad Arezzo ... entrambi sono stati condannati dalla Corte d'appello dia un anno e un mese, con pena ...L'ex senatore era stato condannato a sei anni in appello e la Cassazione ha confermato la sentenza. Ora si trova ai domiciliari ...