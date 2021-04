E’ morto il Principe Filippo: lutto a Buckingham Palace (Di venerdì 9 aprile 2021) lutto a Buckingham Palace: è morto il Principe Filippo. Il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 giugno. La notizia è arrivata in questo momento e si sta diramando attraverso SkyTg24. Lo scorso 17 febbraio era stato ricoverato in ospedale ma era tornato a casa poco dopo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021): èil. Ildi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 giugno. La notizia è arrivata in questo momento e si sta diramando attraverso SkyTg24. Lo scorso 17 febbraio era stato ricoverato in ospedale ma era tornato a casa poco dopo. su Il Corriere della Città.

