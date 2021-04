È arrivata LineageOS 18 1 per quattro nuovi device

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : arrivata LineageOS

TuttoAndroid.net

Finalmente LineageOS 18.1 è arrivata, basata su Android 11. Era tanto tempo che i modders del progetto LineageOS non aggiornavano e questo è stato motivo di passaggio ad altre ROM custom per diversi ...Contro ogni previsione, gli sviluppatori di LG hanno rilasciato l'aggiornamento ad Android 11 per LG G7 One, smartphone lanciato nel 2018 ...