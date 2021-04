Vittorio Feltri mette in crisi la linea editoriale di Feltri in difesa della Lombardia | VIDEO (Di giovedì 8 aprile 2021) Chissà cosa ne pensano i sovranisti difensori d’ufficio della Regione Lombardia delle parole di Vittorio Feltri sul piano vaccinale (fallimentare della Regione Lombardia). Chissà se quelli che hanno attaccato Chiara Ferragni e Fedez – “rei “di aver reso pubbliche tutte le incongruenze tra quel che viene raccontato da Attilio Fontana e dai suoi assessori e la realtà – adesso si rivolgeranno con gli stessi toni e modi nei confronti del fondatore di Libero quotidiano. Chissà se Libero quotidiano, ora che anche il suo fondatore (e prima firma negli editoriali) ha svelato il malfunzionamento della macchina lombarda, la smetterà di difendere la gestione che la Regione (fino ad ora) ha avuto dal punto di vista vaccinale. Perché oggi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 aprile 2021) Chissà cosa ne pensano i sovranisti difensori d’ufficioRegionedelle parole disul piano vaccinale (fallimentareRegione). Chissà se quelli che hanno attaccato Chiara Ferragni e Fedez – “rei “di aver reso pubbliche tutte le incongruenze tra quel che viene raccontato da Attilio Fontana e dai suoi assessori e la realtà – adesso si rivolgeranno con gli stessi toni e modi nei confronti del fondatore di Libero quotidiano. Chissà se Libero quotidiano, ora che anche il suo fondatore (e prima firma negli editoriali) ha svelato il malfunzionamentomacchina lombarda, la srà di difendere la gestione che la Regione (fino ad ora) ha avuto dal punto di vista vaccinale. Perché oggi ...

petergomezblog : Vittorio Feltri chiede alla Lega di uscire dal governo Draghi: “Fotocopia di quello Conte”. - giornalettismo : ANNUNCIAZIONE! Vittorio #Feltri, ospite de #lariachetira, ha detto che in #Lombardia la campagna vaccinale 'è ai li… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @VFeltri: 'La gente è più propensa ad ascoltare dei consigli che degli ordini che non stanno né in cielo né in ter… - massimo_san : RT @La7tv: #lariachetira @VFeltri: 'La gente è più propensa ad ascoltare dei consigli che degli ordini che non stanno né in cielo né in ter… - La7tv : #lariachetira @VFeltri: 'La gente è più propensa ad ascoltare dei consigli che degli ordini che non stanno né in ci… -