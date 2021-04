Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli Stati Uniti almeno cinque persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della South Carolina. Tra le vittime ci sono due bambini e i loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli Stati Uniticinque persone sono morte in seguito a unaavvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della. Tra le vittime ci sono due bambini e i loro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - marcodimaio : Ancora una strage negli #USA: sparatoria in un complesso di uffici terminata con 4 morti. Fa bene @POTUS a lanciare… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - agodandaniela : RT @Nonha_stata: #Usa sparatoria in South Carolina, tra le vittime anche 2 bambini. Il loro modo per tornare alla normalità. - Roseinfiore : RT @RaiNews: Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delle vittime era un famoso chirurgo della zo… -