Tennis | Matteo Berrettini | “Giocherò a Montecarlo | voglio essere in forma a Roma e al Roland Garros”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Prudenza e precauzione.vuol andarci con i piedi di piombo. Il problema agli addominali che l’ha costretto a ritirarsi dagli Australian Open 2021 fa più male per quello che ha causato a livello emotivo che fisicamente. L’azzurro, infatti, era stato protagonista di un grande inizio di 2021, autentico trascinatore dell’Italia nell’ATP Cup in Australia, dove la compagine tricolore si è spinta fino all’atto conclusivo, dove poi è stata sconfitta da una Russia oggettivamente più forte. Da quel momento, tanti forfait per, ultimo dei quali nel Masters1000 di Miami. Tuttavia, il tempo del “riposo” è terminato e già a Cagliari il proprio percorso è ripreso, nel tabellone di doppio, in coppia con suo fratello Jacopo. Pertanto, il ritorno vero e proprio da singolarista sarà la prossima settimana a ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Ecco a voi il nuovo sparring partner di Matteo #Berrettini! ?? ?? via IG @FilippoVolandri #tennis #SardegnaOpen - OA_Sport : #TENNIS Matteo Berrettini rivela il proprio programma e predica calma e pazienza sul suo recupero fisico dopo l'inf… - paoloigna1 : RT @thewatcherpost: Enrico e Matteo giocano a tennis, o ping pong. Il match Letta&Renzi finisce in 'parità'... di Ettore Maria Colombo per… - TennisWorldit : Matteo Berrettini rientra e parla del suo calendario sulla terra battuta - sportface2016 : #Tennis Matteo #Berrettini testa le sue condizioni al Sardegna Open: il numero 10 al mondo ha parlato dei program… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Matteo

Berrettini, Sinner e Musetti: il futuro sorride alazzurroBerrettini, classe 1996, Jannik Sinner, classe 2001, e Lorenzo Musetti, classe 2002: sono loro i tennisti su cui i tifosi ......visto la partita in tv su Supertennis e Sky hanno visto un futuro luminoso per lui e per il... Grande attesta nel doppio per Jacopo eBerrettini. .Matteo Berrettini vuol andarci con i piedi di piombo ... dal momento che gli altri azzurri hanno espresso un ottimo tennis, conquistando grandi risultati (Lorenzo Musetti in semifinale ad Acapulco e ...Prudenza e precauzione. Matteo Berrettini vuol andarci con i piedi di piombo. Il problema agli addominali che l'ha costretto a ritirarsi dagli Australian Open 2021 fa più male per quello che ha causat ...