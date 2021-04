Riaperture turismo, Garavaglia: “Vanno programmate. 2 giugno possibile data” (Di giovedì 8 aprile 2021) Arriva una possibile data per le Riaperture del settore turistico in Italia: “Il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere quello il momento”, ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia a Omnibus, in onda su La7. Ha aggiunto: “Non si può programmare dopo. Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano”. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 aprile 2021) Arriva unaper ledel settore turistico in Italia: “Il 2è la nostra festa nazionale e potrebbe essere quello il momento”, ha detto il ministro delMassimoa Omnibus, in onda su La7. Ha aggiunto: “Non si può programmare dopo. Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano”.

