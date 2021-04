Proteste di piazza e Meloni che incalza, Salvini rischia grosso (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Aria, un po’ d’aria per riprendere fiato. Per Matteo Salvini, leader della Lega, sono giorni molto complicati. Nelle piazze italiane, partite Iva e commercianti cominciano a protestare. Bei tempi quando Salvini poteva salire su qualsiasi banchetto e lanciare l’urlo di guerra contro l’infame Governo di Roma, che pensa solo al Sud e agli immigrati. Con il rischio che fra poco quelle piazze mettano pure lui nel ‘mazzo’ dei traditori. Lui è rimasto fuori ma nel Governo Draghi la Lega c’è, con ‘pezzi da novanta’ come Giancarlo Giorgetti. Quindi Salvini è costretto a tenere a bada lingua e azione, a starsene buono sperando che le elezioni politiche arrivino presto, prestissimo. Perché nel suo campo Giorgia Meloni, leader di Fratelli dItalia, lo incalza, i sondaggi da mesi sono impietosi: lui scende e Meloni sale, sempre più. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Aria, un po’ d’aria per riprendere fiato. Per Matteo Salvini, leader della Lega, sono giorni molto complicati. Nelle piazze italiane, partite Iva e commercianti cominciano a protestare. Bei tempi quando Salvini poteva salire su qualsiasi banchetto e lanciare l’urlo di guerra contro l’infame Governo di Roma, che pensa solo al Sud e agli immigrati. Con il rischio che fra poco quelle piazze mettano pure lui nel ‘mazzo’ dei traditori. Lui è rimasto fuori ma nel Governo Draghi la Lega c’è, con ‘pezzi da novanta’ come Giancarlo Giorgetti. Quindi Salvini è costretto a tenere a bada lingua e azione, a starsene buono sperando che le elezioni politiche arrivino presto, prestissimo. Perché nel suo campo Giorgia Meloni, leader di Fratelli dItalia, lo incalza, i sondaggi da mesi sono impietosi: lui scende e Meloni sale, sempre più.

