Positiva la Borsa di New York. Spiccano i titoli tecnologici

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.452 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.094 punti (+0,35%). In denaro il Nasdaq 100 (+0,91%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,43%). Intanto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca centrale ha gli strumenti per frenare l’aumento dell’inflazione, che dovrebbe essere temporaneo. Servono “miglioramenti reali sugli obiettivi della FED per ridurre l’acquisto di asset”, ha aggiunto, parlando a un dibattito sull’economia globale organizzato dal Fondo monetario internazionale. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,07%) e beni di consumo secondari (+0,68%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta ...