Advertising

AzzolinaLucia : Il ministro #Speranza riceve minacce di morte per le misure di sicurezza sanitaria, e c'è chi decide di criticare l… - StefanoFassina : Solidarietà e sostegno a @robersperanza bersaglio, con i suoi famigliari, di minacce di morte per assumersi la resp… - ricpuglisi : Massima solidarietà a @robersperanza per le ignobili minacce di morte ricevute. - zazoomblog : Minacce di morte sul web a Palumbo vittima di uno schifo - #Minacce #morte #Palumbo #vittima - TheHaller8 : @Enzo97736396 MInacce di morte addirittura? Fai screen e vai alla polizia postale. Loro sapranno aiutarti. -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

È da anni che sono vittima di: Cyberbullismo - flaming - cyberstalking,e auguri di, tentativi di istigazione al suicidio, tutto questo schifo non è possibile che nel 2021 vada avanti ...... tanto che il ragazzo ha poi raccontato di aver dovuto rimuovere il contenuto per via delle numerose, anche di, indirizzate a lui e ai suoi familiari. Nato forse come una (non innocente)..."Vittima di tutto questo schifo. È da anni che sono vittima di: Cyberbullismo-flaming-cyberstalking, minacce e auguri di morte, tentativi di istigazione al suicidio, tutto questo schifo non è ...97, rispettivamente padre e fratello del 28enne, dopo essere entrati nella caserma in cui si trovava il loro congiunto, si sono scagliati a loro volta contro i Carabinieri colpendoli con pugni sul ...