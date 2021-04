Kim Kardashian entra per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes: ecco a cosa deve l’aumento del suo patrimonio (Di giovedì 8 aprile 2021) Kim Kardashian entra dalla porta principale nel club dei miliardari. L’imprenditrice di cosmetici e shapewear, celebre per essere stata la stilista di Paris Hilton e la protagonista di Al Passo con i Kardashian, la vuota serie trash modello “famous to being famous”, è stata inclusa nella lista dei miliardari del mondo della rivista Forbes. Secondo i tecnici della rivista il valore in termini economici della Kardashian è sul miliardo di dollari, quando ad ottobre era sui 780milioni. La risalita è dovuta a due attività molto redditizie in cui KK ha investito recentemente: KKW e Skims. Oltre ai soldi ricavati dai reality e dalle sponsorizzazioni. Kardashian raggiunge così, paradossalmente, l’ex marito Kayne West nel club esclusivo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Kimdalla porta principale nel club dei. L’imprenditrice di cosmetici e shapewear, celebre per essere stata la stilista di Paris Hilton e la protagonista di Al Passo con i, la vuota serie trash modello “famous to being famous”, è stata inclusalista deidel mondo della rivista. Secondo i tecnici della rivista il valore in termini economici dellaè sul miliardo di dollari, quando ad ottobre era sui 780milioni. La risalita è dovuta a due attività molto redditizie in cui KK ha investito recentemente: KKW e Skims. Oltre ai soldi ricavati dai reality e dalle sponsorizzazioni.raggiunge così, paradossalmente, l’ex marito Kayne West nel club esclusivo del ...

