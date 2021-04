Il virologo Roberto Cauda: “È cruciale una comunicazione corretta. Fiducia totale nel siero” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il virologo del policlinico Gemelli, Roberto Cauda ha tranquillizzato le persone sui vaccini: “I rarissimi casi di trombosi riscontrati finora sono eventi molto improbabili”. In un’intervista rilasciata al ‘Giornale’, il virologo del policlinico Gemelli, Roberto Cauda, ha invitato le persone a mantenere la calma in questo momento psicologicamente duro. Inoltre, ha invitato a fidarsi dei vaccini L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildel policlinico Gemelli,ha tranquillizzato le persone sui vaccini: “I rarissimi casi di trombosi riscontrati finora sono eventi molto improbabili”. In un’intervista rilasciata al ‘Giornale’, ildel policlinico Gemelli,, ha invitato le persone a mantenere la calma in questo momento psicologicamente duro. Inoltre, ha invitato a fidarsi dei vaccini L'articolo NewNotizie.it.

