“Ho una novità…”. Elisabetta Gregoraci l’ha appena annunciata: il suo esercito di fan non vedeva l’ora (Di giovedì 8 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci è sempre più amata e seguita da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Era ovviamente già famosa prima, forse la concorrente più nota di tutto il cast della quinta edizione, ma nella Casa è davvero entrata nelle grazie del pubblico per aver fatto conoscere anche i lati più intimi del suo carattere. Su Instagram ha un esercito di fan e pagine a lei dedicate che non si perdono un suo post. E tra gli ultimi ha fatto sicuramente parlare quello in cui Eli mostra un regalo pazzesco: trecento rose rosse. Il mittente? Un ammiratore segreto che nelle ultime ore è stato però associato a un nome e a un cognome. A riferire la voce bomba è il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che conosce benissimo la showgirl e conduttrice televisiva calabrese.



Un po’ di tempo fa si era ipotizzato che fosse un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)è sempre più amata e seguita da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Era ovviamente già famosa prima, forse la concorrente più nota di tutto il cast della quinta edizione, ma nella Casa è davvero entrata nelle grazie del pubblico per aver fatto conoscere anche i lati più intimi del suo carattere. Su Instagram ha undi fan e pagine a lei dedicate che non si perdono un suo post. E tra gli ultimi ha fatto sicuramente parlare quello in cui Eli mostra un regalo pazzesco: trecento rose rosse. Il mittente? Un ammiratore segreto che nelle ultime ore è stato però associato a un nome e a un cognome. A riferire la voce bomba è il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che conosce benissimo la showgirl e conduttrice televisiva calabrese.Un po’ di tempo fa si era ipotizzato che fosse un ...

Advertising

DPCgov : Girano false notizie sull’Accordo Quadro per la fornitura di #container, bandito da Consip per conto del DPC. Non s… - borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - martvna_tae : RT @italianarmyfam_: ??Pare che i ragazzi abbiano smesso di seguire diversi profili famosi qui su Twitter?? Non è proprio una novità visto c… - AuroraPise : RT @italianarmyfam_: ??Pare che i ragazzi abbiano smesso di seguire diversi profili famosi qui su Twitter?? Non è proprio una novità visto c… - gaia_9_7 : RT @italianarmyfam_: ??Pare che i ragazzi abbiano smesso di seguire diversi profili famosi qui su Twitter?? Non è proprio una novità visto c… -

Ultime Notizie dalla rete : una novità… Il Brand Pepemio, leader italiano del commercio online di Sex Toys, festeggia il suo primo anniversario. Fortune Italia