Grassi: Non basta una canzone per liberare Roma dallo spaccio (Di giovedì 8 aprile 2021) – «Per quanto io sia un estimatore della musica tradizionale Romana, non credo che basti una canzonetta per risolvere il problema dello spaccio nelle periferie della città». È quanto dichiara il presidente del movimento Roma Sceglie Roma, Raimondo Grassi. «Risulta fin troppo chiaro – continua Grassi – che l’uscita della Sindaca suoni più come uno spot elettorale che come progetto credibile di recupero delle periferie Romane. Come può una singola proposta risolvere problemi di illegalità irrisolti da decenni? Ecco perché è necessario promuovere una serie di azioni amministrative sul territorio per accendere attività positive con iniziative coordinate di rigenerazione urbana e sociale. In poche parole riaccendere la cultura nelle periferia intesa come ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) – «Per quanto io sia un estimatore della musica tradizionalena, non credo che basti unatta per risolvere il problema dellonelle periferie della città». È quanto dichiara il presidente del movimentoSceglie, Raimondo. «Risulta fin troppo chiaro – continua– che l’uscita della Sindaca suoni più come uno spot elettorale che come progetto credibile di recupero delle periferiene. Come può una singola proposta risolvere problemi di illegalità irrisolti da decenni? Ecco perché è necessario promuovere una serie di azioni amministrative sul territorio per accendere attività positive con iniziative coordinate di rigenerazione urbana e sociale. In poche parole riaccendere la cultura nelle periferia intesa come ...

