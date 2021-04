Draghi spiega alle Regioni come funziona il Recovery Plan (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi ha illustrato oggi alle Regioni due aspetti del Recovery Plan (Pnrr): la sua governance e le sue principali direttrici. Il modello organizzativo del Pnrr prevede due livelli, strettamente legati tra di loro. La struttura di coordinamento centrale supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla commissione europea, a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti.Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una struttura di controllo. Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme. Inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale, per garantire le successive richieste di pagamento alla commissione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del consiglio Marioha illustrato oggidue aspetti del(Pnrr): la sua governance e le sue principali direttrici. Il modello organizzativo del Pnrr prevede due livelli, strettamente legati tra di loro. La struttura di coordinamento centrale supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla commissione europea, a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti.Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una struttura di controllo. Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme. Inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale, per garantire le successive richieste di pagamento alla commissione ...

