Covid, Draghi: 'Su riaperture non ho una data. Dipende da numeri e vaccinazioni' (Di giovedì 8 aprile 2021) Mario Draghi punta a riaprire presto l'Italia e per farlo spinge sulle vaccinazioni: 'Ho visto Salvini, Bersani e le regioni. E' normale chiedere le riaperture che sono la miglior forma di sostegno ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Mariopunta a riaprire presto l'Italia e per farlo spinge sulle: 'Ho visto Salvini, Bersani e le regioni. E' normale chiedere leche sono la miglior forma di sostegno ...

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Certificato vaccinale per attrarre turisti stranieri in Italia' #Draghi - DividendProfit : Covid, Draghi: nessuna data decisa per le riaperture, dipenderà da contagi e vaccinazioni - amaryllide1 : RT @CremaschiG: Ho appena sentito #Draghi incolpare i giovani di saltare la fila per #vaccino #COVID VERGOGNA! Chi ha fatto la lista, chi… -