Classifica marcatori Champions League 2020 2021

(Di giovedì 8 aprile 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà a Lewandowski? Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, autore di 15 goal, si è laureato capocannoniere dell’ultima, succedendo a Lionel Messi, che nella stagione 2018/2019 aveva vinto per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera ladel torneo. Chi sarà l’erede del centravanti polacco? : la corsa al trono deieuropeo è ufficialmente partita il 20 ottobre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Borussia Dortmund); 8 GOL: Mbappé – 2 rig. (PSG); 6 GOL: Giroud – 1 rig. (Chelsea), Morata ...

Classifica marcatori all time della Juve. Del Piero faceva un altro sport.

La classifica marcatori della Champions League 2020/21 comincia a delinearsi. Nella serata europea di ieri Mbappé del PSG ha raggiunto quota otto centri in graduatoria, avvicinandosi ai 10 di Haaland