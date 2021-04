Calendario Inter | mancano 16 punti | quando lo scudetto?

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'tritura anche il decimo avversario di un girone di ritorno immacolato, porta per la prima volta in doppia cifra il vantaggio sulla seconda e ora è a 16dallo: di fatto, 5 ...

L'tritura anche il decimo avversario di un girone di ritorno immacolato, porta per la prima ... Ma si può guardare un po' più avanti per capire ilche attende la capolista e quando ......prevista per la 3giornata di Serie A e poi rinviata più volte tra focolai Covid e... mantenendo le distanze nei confronti di Lukaku anch'egli a segno nel recupero trae Sassuolo. Tutto ...L'Inter tritura anche il decimo avversario di un girone di ritorno immacolato, porta per la prima volta in doppia cifra il vantaggio sulla seconda e ora è a 16 punti dallo scudetto: di fatto, 5 vittor ...Sfida subito gli esperti Sky sui pronostici della SERIE A. Si avvicina il finale di stagione e ogni giornata del campionato di Serie A si fa sempre più interessante. Nella prossi ...