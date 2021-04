ATP Cagliari, Sonego-Hanfmann: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 8 aprile 2021) Domani, venerdì 9 aprile, si giocheranno tutti i quarti di finale del torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato anche l’azzurro Lorenzo Sonego, testa di serie numero 3, opposto al tedesco Yannick Hanfmann nel secondo match in programma sul Campo Centrale. Domani, venerdì 9 aprile, il match dell’azzurro Lorenzo Seonego sarà il secondo a partire dalle ore 11.00. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed in streaming su Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di Lorenzo Musetti. programma 9 APRILE ATP 250 Cagliari Campo CentraleTerzo match dalle ore 11:00Lorenzo Sonego (Italia, 3)-Yannick Hanfmann ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Domani, venerdì 9 aprile, si giocheranno tutti i quarti di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato anche l’azzurro Lorenzo, testa di serie numero 3, opposto al tedesco Yannicknel secondo match insul Campo Centrale. Domani, venerdì 9 aprile, il match dell’azzurro Lorenzo Seonego sarà il secondo a partire dalle ore 11.00. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed insu Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di Lorenzo Musetti.9 APRILE ATP 250Campo CentraleTerzo match dalle ore 11:00Lorenzo(Italia, 3)-Yannick...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - infoitsport : ATP Cagliari: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Fuori Marco Cecch… - infoitsport : ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego domina l'incontro con Gilles Simon. L'azzurro ai quarti affronterà Hanfmann - infoitsport : ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego: 'Non mi aspettavo di giocar così bene, dovrò dare tutto contro Hanfmann' -