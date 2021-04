Anche Google si adegua alla pandemia: l’evento I/O 2021 di maggio sarà solo in forma virtuale (Di giovedì 8 aprile 2021) l’evento del colosso di Mountain View si svolgerà, online, nei giorni 18, 19 e 20 maggio. Si partirà da panoramiche su azienda e prodotti già lanciati per finire con gli annunci dei nuovi prodotti. L’anno scorso l’evento fu cancellato ... Leggi su dday (Di giovedì 8 aprile 2021)del colosso di Mountain View si svolgerà, online, nei giorni 18, 19 e 20. Si partirà da panoramiche su azienda e prodotti già lanciati per finire con gli annunci dei nuovi prodotti. L’anno scorsofu cancellato ...

Advertising

Digital_Day : Torna il Google I/O ma in veste online only. Come per Microsoft ed Apple, non è ancora tempo di conferenze in prese… - giorgio_gori : RT @francescoseghez: Domani alle 18.00 il seminario sui 'Patti territoriali per il lavoro', nodo cruciale anche della ripresa post Covid. N… - fangirlobv : RT @posso_o_no: @tommaso_zorzi qua ci devi pagare lo psicologo, tutti compresi, anche a Google #tzvip - lovefilterpjm : RT @lovefilterpjm: ????ARMYs ATTENZIONE PLS???? vorrei rubarvi due minuti e chiedervi di compilare il questionario qui sotto, è per la mia te… - francescoseghez : Domani alle 18.00 il seminario sui 'Patti territoriali per il lavoro', nodo cruciale anche della ripresa post Covid… -